Kolejny raz zapobiegli tragedii 09.01.2018 Piekary Śląskie Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Dzięki błyskawicznej reakcji piekarskich stróżów prawa, nie doszło do tragedii. Mundurowi uratowali życie 49-letniego mieszkańca Piekar Śląskich, który próbował targnąć się na swoje życie. Policjanci w ostatniej chwili zdjęli pasek z szyi nietrzeźwego mężczyzny. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło wczoraj, około godziny 13.15. Dyżurny piekarskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące osoby chcącej targnąć się na swoje życie. Mundurowi przyjechali na miejsce w samą porę. Na jednym ze słupów dostrzegli wiszącego z zaciśniętą wokół szyi pętlą mężczyznę. Natychmiast odpięli pasek i udzielili pierwszej pomocy 49-latkowi. Na miejsce przybyła załoga pogotowia ratunkowego, która sprawdziła stan zdrowia mieszkańca Piekar Śląskich. Mężczyzna posiadał widoczne ślady na szyi, jednak był przytomny. Jak się okazało był on nietrzeźwy. Lekarz zdecydował o przewiezieniu 49-latka do do izby wytrzeźwień, skąd następnie trafi na badania psychiatryczne.

To nie pierwszy przypadek, gdy policjanci z piekarskiej patrolówki ratują życie. W połowie grudnia jeden z interweniujących wczoraj policjantów, uratował także życie 89-letniego mężczyzny. Stróże prawa uratowali wówczas życie cierpiącego na demencję starczą mężczyzny. Udzielili wyziębionemu seniorowi pierwszej pomocy i powiadomili pogotowie ratunkowe.