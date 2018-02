Zatrzymany oszust 26.02.2018 Cieszyn Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą cieszyńskiej komendy zakończyli właśnie dochodzenie przeciwko 28-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o liczne oszustwa. Zatrzymanemu przedstawiono ponad 70 zarzutów. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 8 lat więzienia.

Po blisko rocznym dochodzeniu, nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie, policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą miejscowej komendy zakończyli postępowanie w sprawie oszustw, jakich dopuścił się jeden z mieszkańców powiatu.

Na początku 2017 roku śledczy z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zostali zawiadomieni o oszustwie. Po przeanalizowaniu sprawy cieszyńscy policjanci nawiązali kontakt z innymi jednostkami, na terenie których mogły mieszkać inne, oszukane przez 28-latka osoby. Stróże prawa ustalili, że mężczyzna od dłuższego już czasu prowadził swoją przestępczą działalność. Jak się okazało, źródłem jego dochodu były oszustwa internetowe oraz kradzież danych z nieużywanych kont internetowych na portalach aukcyjnych. Oszust oferował na aukcjach głównie markowe telefony, konsole do gier, sprzęt RTV i inne przedmioty. Policjanci przez rok gromadzili dowody w tej sprawie i przesłuchali ponad 70 osób, które zostały oszukane na ponad 100 tys. zł. Zatrzymany mężczyzna usłyszał 70 zarzutów za oszustwa oraz kradzież danych. Za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu nawet do 8 lat więzienia.

W związku z tym, że 28-letni oszust większość danych uzyskał w internecie , zwracamy się też do Państwa z prośbą, aby nie bagatelizować zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Najważniejsze z nich mówią, aby:

nie używać prostych haseł np. imię i data urodzenia ( np.Grzegorz2804- hasło to będzie poprawniejsze zapisane w tylko nam znany, bardziej złożony sposób jak np. gRzeGorZ4802)

nie udostępniać haseł , nie zapisywać ich w przeglądarkach

nie używać haseł krótkich (poniżej 8-miu znaków)

hasło powinno zawierać zarówno cyfry, litery (małe i wielkie) oraz znaki specjalne

nie używać służbowego adresu e-mail do rejestrowania się na portalach

usuwać nieużywane konta

wylogowywać się po zakończonych czynnościach

POD ŻADNYM POZOREM NIE UŻYWAĆ TYCH SAMYCH HASEŁ NA RÓŻNYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Stosując te proste zasady, w znacznym stopniu zwiększamy swoje bezpieczeństwo. Dobrym zwyczajem jest stworzenie oddzielnego konta e-mail (u jednego z darmowych dostawców takiej usługi) służącego wyłącznie do rejestrowania się na forach. W żadnym przypadku nie należy używać do tego celu konta służbowego lub tego powiązanego z bankiem, czy rejestracją na portalach aukcyjnych. Oczywiście hasło do każdego z kont e-mail również powinno spełniać powyższe zasady bezpieczeństwa. Nie można zapominać o aktualizacji programu antywirusowego jak i używanego oprogramowania.