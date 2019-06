IX edycja Odlotowego Rajdu Motocyklowego

Dziś z samego rana policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami BOA siłowo weszli na teren domu w jednej z miejscowości pod Olsztynem i zatrzymali 38-letniego mężczyznę. Zatrzymanie ma związek z prowadzoną pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach sprawą paserstwa luksusowych samochodów. Jest to kolejne zatrzymanie w sprawie prowadzonej od stycznia 2018 roku. Wcześniej do aresztu trafiły już 4 osoby.