Gliwicka policjantka najsilniejszą w kraju

7 czerwca w ramach I Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Armwrestlingu, w sali widowiskowo-koncertowej Muza w Sosnowcu spotkało się 39 najsilniejszych przedstawicieli służb mundurowych z wielu polskich miast. Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się st. post. Lidia Fidura, która od przeszło dwóch lat służy w szeregach gliwickiej komendy. To znana zawodniczka, wielokrotna mistrzyni Polski w boksie, brązowa medalista igrzysk europejskich.

