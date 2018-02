Podejrzany o zniszczenie mienia w rękach policji 09.02.2018 Tychy Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Tyscy policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu zatrzymali 37-latka, podejrzanego o wybicie szyb w trolejbusie. Mężczyzna posłużył się przy tym najprawdopodobniej przedmiotem przypominającym broń. Mundurowi wykonują wciąż czynności z zatrzymanym. Zatrzymanemu może grozić nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na początku tygodnia. Gdy tylko policjanci otrzymali informację o wybiciu szyb w trolejbusie stojącym na zajezdni dworca w Tychach, rozpoczęto poszukiwania sprawcy. Ze wstępnych informacji wynikało, że przed trolejbusem doszło do sprzeczki dwóch mężczyzn. Jeden z nich wszedł do środka pojazdu, z kolei drugi wyciągnął przedmiot przypominający pistolet i zaczął strzelać w jego kierunku, rozbijając trzy szyby.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali podejrzanego w tej sprawie 37-latka z Tychów. Śledczy zabezpieczyli broń pneumatyczną, która mogła wówczas służyć do popełnienia przestępstwa. W oparciu o zebrany materiał dowodowy oraz wyjaśnienia podejrzanego, stróże prawa pracują nad odtworzeniem przebiegu wtorkowego zdarzenia.

Mężczyzna usłyszał już zarzut zniszczenia mienia poprzez oddanie strzału z broni pneumatycznej w kierunku trolejbusu czym naraził jego pasażerów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.