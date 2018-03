"Kochaj - zapinaj (w) pasy" 05.03.2018 KWP w Katowicach Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego To akcja promocyjna śląskiej drogówki, w przygotowaniu której udział wzięły przedszkolaki oraz aktor Andrzej Grabowski. Premierowa emisja filmu odbyła się dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Uczestniczyli w niej mali aktorzy oraz wychowawcy z katowickiego przedszkola. Na miejscu nie zabrakło także Sznupka, czyli maskotki śląskiej policji.

Głównym założeniem spotu jest propagowanie jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w fotelikach lub innych urządzeniach do tego przeznaczonych. Jak pokazują dane statystyczne, w latach 2015-2017 na śląskich drogach bez pasów podróżowało ponad 135 tys. kierowców. Spośród grona, które zlekceważyło obowiązek jazdy w pasach, tylko w naszym województwie zginęło 21 osób, a 33 zostały ranne.

Ten krótki film to nie tylko apel, by opiekunowie dbali o bezpieczeństwo swoich dzieci w samochodach, ale i pamiętali o sobie, zapinając pasy. Spot nie powstałby, gdyby nie pomoc małych aktorów, którymi były dzieci z Przedszkola nr 87 w Katowicach. W filmie wystąpił także aktor - Andrzej Grabowski, który pochwala akcję i również zachęca do podróżowania w pasach.

Po emisji filmu, mali aktorzy zostali nagrodzeni przez kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego oraz Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach drobnymi upominkami. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci była obecność Sznupka. Na zakończenie dzieci miały okazję obejrzeć z bliska policyjny radiowóz i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

