Policjanci uratowali mieszkańców z płonącego bloku Data publikacji 01.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj tuż przed 2.00 wybuchł pożar jednego z bloków przy ulicy Lenartowicza w Bielsku-Białej. Jako pierwsi na miejsce przyjechali policjanci z bielskiej "jedynki". Ich błyskawiczna reakcja przyczyniła się do uratowania życia osób przebywających w bloku, w szczególności w płonącym mieszaniu, gdzie przebywały trzy osoby.

Policjanci komisariatu I w Bielsku-Białej w składzie sierż. sztab. Bartosz Łodziana i st. sierż. Michał Lewandowski jako pierwsi przyjechali na miejsce pożaru, do którego doszło w mieszkaniu na parterze bloku przy ulicy Lenartowicza. Widząc płomienie wydobywające się z okien mieszkania, mundurowi natychmiast rozpoczęli ewakuację lokatorów z płonącego bloku. Akcja była mocno utrudniona z uwagi na duże zadymienie całej klatki schodowej. Policjanci pukali do wszystkich mieszkań, budząc lokatorów. Na miejsce dotarło kilka zastępów straży pożarnej, które dokończyły ewakuację. Łącznie z budynku ewakuowano 29 osób. Strażacy ugasili pożar i zniwelowali zagrożenie. W czasie prowadzonych działań policjanci zapewnili schronienie 4 ewakuowanym mieszkańcom w policyjnym radiowozie. W mieszkaniu, w którym doszło do pożaru, przebywały 3 osoby - dwóch mężczyzn oraz kobieta. Mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla, ich życiu jednak nie zagraża niebezpieczeństwo. Kobietą zaopiekowała się rodzina. Po ugaszeniu pożaru i przewietrzeniu klatki schodowej, strażacy sprawdzili stężenie tlenku węgla. Z uwagi na brak zagrożenia, mieszkańcy bloku mogli wrócić do swoich mieszań. Całkowitemu spaleniu uległo mieszanie na parterze, w którym powstał pożar.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia. Wszystko wskazuje na to, że szybka interwencja policjantów zapobiegła tragedii.

Zdjęcia: S. Gorząd – Radio Bielsko „Waszym okiem”