8-letni Franio na służbie z policyjnymi wodniakami

Asp. Artur Wyciszkiewicz, na co dzień policjant rybnickiej drogówki pracujący w grupie SPEED, jechał dopiero do pracy, jednak nie przeszkodziło mu to w zatrzymaniu kierowcy porsche. Policjant zablokował swoim rowerem drogę kierowcy suv-a i wezwał na miejsce patrol. Jak się okazało, zatrzymanego obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, w trakcie jazdy korzystał z telefonu i wjechał pod zakaz ruchu. Policjant skojarzył samochód i kierowcę, gdyż poprzednio to właśnie on go zatrzymywał.