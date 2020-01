„Oby więcej takich ludzi” Data publikacji 04.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci na co dzień wykonują różne zadania, niejednokrotne z narażeniem życia i zdrowia. Dla każdego policjanta jest to codziennością. W tym wszystkim zdarzają się również sytuacje z pozoru błahe, które jednocześnie dla niektórych wiele znaczą. I właśnie takiego przypadku dotyczą podziękowania, które przekazała komendantowi cieszyńskiego garnizonu wdzięczna za pomoc kobieta.

Zdarzenie opisane w liście miało miejsce 26 grudnia minionego roku. Kobieta wraz z córką i kilkoma innymi pasażerami podróżowały busem z Brzeska do Wiednia. W Cieszynie, na śliskiej nawierzchni drogi, kierowca busa stracił panowanie nad samochodem i uderzył w barierki. Pojazd był poważnie uszkodzony, ale podróżujące nim osoby nie ucierpiały. Do obsługi zdarzenia skierowani zostali policjanci cieszyńskiej drogówki – sierż. sztab. Krzysztof Brzezinka oraz mł. asp. Mateusz Szarzec. Policjanci, w związku z deszczową aurą i niską temperaturą zapewnili bezpieczne i ciepłe schronienie uczestnikom zdarzenia do czasu przyjazdu zastępczego środka transportu.

Kobieta w swym liście napisała „Wielkie podziękowania dla oficerów, którzy byli na miejscu. Oby więcej takich ludzi. Wszystkiego najlepszego i wielkie podziękowania”.

Jak się okazało, nie była to jedyna taka sytuacja tego dnia. Niewiele wcześniej, ci sami policjanci podczas patrolu drogi ekspresowej S52 zauważyli mężczyznę, któremu zepsuł się motocykl. Niestety stało się to w bardzo niebezpiecznym miejscu, bo na zakręcie drogi. Sytuację pogarszał zmrok, niekorzystne warunki pogodowe oraz to, że droga w tym miejscu nie była oświetlona. Dodać trzeba, że był to podróżnik nietypowy. Nieszczęśliwy kierowca podróżował bowiem z Niemiec w kierunku Moskwy starym motocyklem MZ 250. Policjanci uznali, że najlepszą i najszybszą, a jednocześnie najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą formą pomocy będzie przewiezienie kierowcy wraz z motocyklem do najbliższego oświetlonego i bezpiecznego miejsca. Ten prosty i oczywisty gest tak zaskoczył zmarzniętego podróżnika, że z wdzięczności chciał obdarować policjantów świątecznymi ciastkami.

Sytuacje takie utwierdzają w tym, jak bardzo codzienna służba policjantów, doceniona w najprostszy sposób – poprzez drobne słowa i gesty, jest ważna i niezbędna. "Oby więcej takich ludzi".